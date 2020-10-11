Общество

45% россиян считают правильным забрать деньги с банковских вкладов - опрос ВЦИОМ

Забрать деньги с банковских вкладов, если таковые там имеются, в настоящее время считают самым удачным вариантом 45% россиян, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

В свою очередь каждый третий россиянин (35%) полагает, что наиболее разумным шагом на данный момент является размещение свободных средств в виде банковского вклада, отмечают социологи, пишет «Интерфакс».

Согласно опросу, каждый пятый не знает, какая модель поведения на данный момент наиболее рациональна.

Всероссийский инициативный опрос был проведен среди 1600 респондентов старше 18 лет.