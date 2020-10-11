Общество

Фотофакт: На Юбилейной идет капремонт братского захоронения

На братском захоронении на улице Юбилейной в Пскове идет капремонт. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей очевидцы.

Напомним, капремонт захоронения приурочен к празднованию 75-летия Великой Победы. В рамках заключенных муниципальных контрактов планируется привести в надлежащий вид проход вдоль захоронения, вырубить аварийные деревья, переместить существующие надгробные плиты с основания на прилегающую зеленую зону с полной их сохранностью, демонтировать старые конструкции и установить новые. Также предусмотрен подсев травы.

На братском кладбище воинов Советской Армии расположено 392 захоронения солдат, погибших при освобождении города Пскова от немецко-фашистский захватчиков 1944 года.