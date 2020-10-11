Общество

Центробанк выпускает посвященную медработникам памятную монету

Центральный банк России анонсировал выпуск памятных монет, посвященных российским медикам и работникам транспортной сферы.

Монеты сделаны из недрагоценных металлов. Медикам посвящена монета номиналом в 25 рублей, которая называется «Памятная монета, посвященная самоотверженному труду медицинских работников». На ней изображены два медика в защитных костюмах на фоне медицинского учреждения и кареты скорой помощи. Тираж монеты — 5 млн, пишет «Газета.ру».

Другая монета в 10 рублей названа «Работник транспортной сферы» серии «Человек труда». На монетах этой серии изображен транспортный работник на фоне различных видов транспорта. Тираж монеты — 1 млн.

В понедельник, 12 октября, ЦБ должен выпустить монеты в обращение. Монеты будут принимать как средство наличного платежа на территории всей страны.