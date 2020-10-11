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Общество

Заместителю главы Пскова Владимиру Воробьеву диагностировали двустороннюю пневмонию

12.10.2020 16:53|ПсковКомментариев: 0

У заместителя главы города Пскова Владимира Воробьева диагностирована двусторонняя пневмония. Как стало известно Псковской Ленте Новостей из собственных источников, замглавы города сделал компьютерную томографию, которая и показала пневмонию.

В настоящее время он находится дома. «Но, наверное, все-таки придется ехать в инфекционку. Температуру вроде сбили уколами два раза в день, а двустороннее воспаление легких дает о себе знать. Слабость неимоверная», - рассказал Владимир Воробьев в беседе с корреспондентом ПЛН.

Теги: #здоровье #ОМСУ
Источник: Псковская Лента Новостей
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