Общество

Фонтан в дендропарке Пскова будет демонтирован 17 октября

Фонтан в дендропарке Пскова будет демонтирован 17 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила директор Псковской филармонии Елизавета Барышникова.

После демонтажа он будет передан на хранение, а в дальнейшем, с началом следующего сезона, вновь установлен на прежнем месте.

Но, когда это случится, пока неясно. Так, в этом году городской фонтан в Летнем парке возобновил работу лишь 20 июля в связи с длительными карантинными предписаниями. В прошлом году фонтан включили 25 июня, накануне Ганзейских торжеств.