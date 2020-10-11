Общество

В России предлагают создать федеральную программу по охране психического здоровья

В России предлагают создать федеральную программу по охране психического здоровья. Как передает РИА Новости, такое предложение озвучил член комитета Госдумы по охране здоровья, врач-психиатр Борис Менделевич.

«Я неоднократно повторял, что психиатрия все-таки находится на задворках здравоохранения, и на ее развитие не выделяется серьезных финансовых средств. К тому же отсутствует масштабная стратегия по лечению и выявлению психически больных. Я глубоко убежден, что нужна федеральная программа, которая будет включена в нацпроект. Потому что психическое здоровье не менее, а, возможно, даже более важно, чем физическое», - сказал Менделевич.

Ранее сообщалось, что женщина в подмосковном Пушкине подозревается в том, что жестоко убила своего 4-летнего сына. Его тело обнаружил вернувшийся домой отец. Объяснить мотив своего поступка подозреваемая не смогла. Она должна будет пройти психолого-психиатрическую экспертизу для установления вменяемости.

Менделевич отметил, что случившийся инцидент в Пушкино является не первой подобной ситуацией, с которой сталкивается общество.

«И как врач могу сказать, что нередко психические заболевания развиваются у людей под воздействием непонятных на первый взгляд причин. К примеру, заболевание может быть ответной реакцией на внутренний стресс, который посторонним совсем не виден. И вот здесь, в особенности в случаях с психическими заболеваниями, очень важна внимательность, наблюдательность близких родственников и друзей больного. Потому что серьезные психические заболевания отличаются тем, что пациент может не понять своей болезни - это так называемое отсутствие критики к своему состоянию», - сказал Менделевич.

Если у человека уже были в анамнезе сигналы, при первых же симптомах надо обращаться к врачу, подчеркнул он.

«К сожалению, пока россияне к психиатрам обращаются крайне редко, хотя, в частности, визит к окулисту или кардиологу считается достаточно рядовым явлением. В этом смысле очень важно, чтобы люди обращались к врачу не только когда станет совсем плохо, а именно в момент зарождения заболевания», - добавил парламентарий.