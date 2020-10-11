Общество

Барский дом Философова разрушается в Бежаницах

В Бежаницах разрушается Барский дом Д. А. Философова, в котором располагается историко-культурный центр. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Барский дом Д. А. Философова. Фото: группа Бежаницкого историко-культурного центра в социальной сети «ВКонтакте»

Отмечается, что здание музея и прилегающая к нему территория содержат ряд недостатков, свидетельствующих о ненадлежащем исполнении сотрудниками историко-культурного центра возложенных на них обязанностей: в помещениях музея обваливается отделочный слой, образованный затвердевшим строительным раствором (штукатурка); главный и задний фасады, а также обе торцевые стены имеют многочисленные трещины; не функционирует водосточная система; в подвале здания высокий уровень влажности, в связи с чем развивается грибок, стены покрыты плесенью.

«Кроме того, на прилегающей к зданию музея территории, в целом находящейся в неблагоустроенном состоянии, располагаются заросли травы и кустарника», - пояснили в ведомстве. А на информационной пластине здания музея отсутствует регистрационный номер объекта культурного наследия.

В прокуратуре рассказали, что комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области не извещался об известных сотрудникам историко-культурного центра повреждениях здания музея и иных обстоятельствах, причинивших вред объекту культурного наследия.

С целью устранения выявленных нарушений прокуратура района направила в адрес директора Бежаницкого историко-культурного центра представление об устранении нарушений законодательства в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящееся в стадии рассмотрения.

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района, добавили в ведомстве.