Общество

Забор установят вокруг Псковского колледжа профподготовки и сервиса

Металлическое ограждение установят по периметру Псковского колледжа профессиональной подготовки и сервиса (улица Леона Поземского, 122). Соответствующая документация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Ограждение, ворота и калитка будут выполнены из сварной оцинкованной сетки 3D Gitter зеленого цвета. Протяженность ограждения с учетом ворот и калитки составит 150 метров.

Аукцион по определению подрядчика пройдет в электронной форме 22 октября. Работы выполнят в течение 30 дней с момента заключения контракта

Начальная (максимальная) цена контракта - 420 тысяч рублей. Финансирование осуществляется за счет средств бюджета Псковской области.