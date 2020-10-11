Общество

В интернет-сервисе ФНС России появились новые возможности

Сразу несколько новых разделов, помогающих гражданам получить разнообразную информацию, касающуюся взаимодействия с налоговыми органами, появилось в интернет-сервисе ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика - физического лица». Кроме того, в результате доработки интерфейса, расширились функциональные возможности еще нескольких разделов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФНС по Псковской области.

Так, в разделе «Мои налоги» появилась вкладка «Невыясненные платежи». Функционал позволяет пользователю отследить платеж, отправленный в адрес ФНС России, и скорректировать его реквизиты, если они были указаны неверно. Сформировать и отправить обращение об уточнении реквизитов платежа налогоплательщик может через журнал невыясненных платежей, нажав на кнопку «Уточнить реквизиты».

«Один из самых полезных разделов – "Налоговый помощник", - говорит заместитель руководителя УФНС России по Псковской области Александр Милянтей. - После входа в личный кабинет он показывает разделы, необходимые для заполнения или посещения. А календарь событий напомнит физическому лицу о дате исполнения обязанностей, сроке подачи декларации. Кроме того, в разделе "Платежная информация" доступен функционал сохранения реквизитов банковской карты. А в случае использования налогоплательщиком смартфона осуществляется автоматический переход в приложение "Сбербанк Онлайн"».

Реализован новый раздел — «Участие в организациях» (речь идет об организациях, в которых пользователь является либо являлся генеральным директором или учредителем) и добавлена новая жизненная ситуация: теперь пользователь может подать уведомление об участии в иностранной организации.

Теперь во вкладке «Профиль» появился раздел «Сведения о банковских счетах», отражающий сведения об имеющихся счетах в банках, с возможностью выгрузки данных в формате.xlsx.

Кроме того, доработан интерфейс раздела «Доходы», в котором теперь отображаются доходы физических лиц из разных источников. Например, в данном разделе можно увидеть: информация о выплаченных учредителям дивидендах из приложения № 2 к налоговой декларации по налогу на прибыль организаций; информация по данным работодателя из расчетов по страховым взносам.

Кроме того, в личном кабинете налогоплательщика—физического лица размещается информация о льготах.

К визуальным нововведениям относится демонстрация сведений о доходах. Во вкладке «Доходы» теперь сконцентрирована вся информация о доходах налогоплательщика. Интерфейс упрощен и стал более понятным.

Благодаря внедрению коротких сценариев, пользователь, пройдя краткий опрос (в три клика), может направить декларацию по форме 3-НДФЛ в налоговый орган для получения вычетов по НДФЛ. Таким образом, самый трудный для заполнения налогоплательщиком функционал существенно упростился.

Также по облегченному сценарию в веб-версии и в мобильном приложении можно сформировать и направить декларацию по форме 3-НДФЛ в ряде наиболее распространенных жизненных ситуаций, когда необходимо задекларировать доход, например, от сдачи в аренду недвижимости. Этот функционал значительно переработан и упрощен, а пользователь получил возможность видеть полностью заполненную декларацию.

В мобильной версии сервиса (платформы iOs и Android) появились такие технические нововведения, как изменение параметров необходимости повторной авторизации и реализация механизма обновления приложения при выходе новой версии. Это очень важно, поскольку обновление происходит достаточно часто в целях улучшения и оптимизации, а также добавления нового функционала.

Еще реализован функционал push-уведомлений. Именно в мобильную версию приходят все push-уведомления, что позволяет физическому лицу быть в курсе всех событий, происходящих в личном кабинете.