Общество

Еще 64 человека заразились коронавирусом в Псковской области за сутки

В Псковской области за сутки подтверждены 64 случая коронавируса. Об этом сообщил в своем инстаграм-аккаунте губернатор Михаил Ведерников. «Это результат игнорирования простых мер профилактики», - подчеркнул глава региона.

Не доводите ситуацию до критической! Берегите свое здоровье и не подвергайте опасности близких», - призвал он.

Согласно представленной губернатором статистке, за весь период в Псковской области проведено 111 713 исследования на коронавирус (+940 за сутки), подтвержден диагноз у 6144 человек, выздоровело 4242 (за сутки — 0). Умерло 67 человек.

Наибольшее количество заболевших зафиксировано за сутки в Великих Луках — 26 и в Пскове — 19.