Общество

Контроль за масочным режимом предложили передать полиции

Необходимо передать сотрудникам полиции полномочия штрафовать за отсутствие масок, чтобы заставить граждан соблюдать масочный режим. Об этом заявил член комиссии Мосгордумы по здравоохранению Сергей Савостьянов. При этом полицейские должны предварительно выяснить причину несоблюдения гражданином предписания городских властей.

«Избежать наказания можно будет в случае, если у человека есть справка, что он уже переболел, справка о вакцинации или справка о том, что ему воспрещается носить маску - такие случаи тоже имеются», - отметил депутат.

Также предлагается установить в общественном транспорте точки выдачи или продажи масок и перчаток, пишет газета «Известия». А функциями контроля за масочным режимом в автобусах и трамваях наделить контролеров, чтобы они могли штрафовать пассажиров без масок наравне с нарушителями правил проезда.

Суточный прирост больных COVID-19 в России уже два дня подряд превышает 13,5 тысяч. Это максимальные значения за весь период эпидемии. Как сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, на утро 12 октября выявили 13 592 новых случая.