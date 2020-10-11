Пять контейнерных площадок отремонтируют в Бежаницах до 1 декабря. Соответствующая документация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.
Контейнерные площадки расположены по следующим адресам: улица Советская, 100; улица Лары Михеенко, 48; переулок Березовый, 12; улица Ивановская, 10; улица Садовая, 2.
Подрядчику предстоит сделать песчаную подсыпку, бетонное основание, исправить профиль оснований, установить трубы и провести облицовку контейнерных площадок стальными профилированными листами.
Начальная (максимальная) цена контракта - 153 тысячи 149 рублей. Финансирование работ пройдет за счет бюджета муниципального образования «Бежаницы».
Аукцион по определению подрядчика состоится в электронной форме 21 октября.