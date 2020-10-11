Общество

Останки красноармейцев и фрагменты бомбардировщика нашли в Гдовском районе

Останки трех неизвестных воинов 893-го стрелкового полка 196-й Гатчинской Краснознаменной стрелковой дивизии нашли поисковики в районе урочища Стража в Полновской волости Гдовского района. Об этом сообщается в группе поискового отряда «Неизвестный солдат» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа поискового отряда «Неизвестный солдат» в социальной сети «ВКонтакте»

Поисковые мероприятия проводились в рамках 9-й районной вахты памяти с 25 сентября по 12 октября. Кроме тел павших бойцов, отряд обнаружил 10 взрывоопасных предметов, поэтому поисковые работы временно приостановлены.

Совместно с общественной молодежной организацией «Объединение "Отечество"» Республики Татарстан, псковским региональным отделением «Поискового движения России» и военно-патриотическим поисковым объединением «След Пантеры» поисковики обследовали место вынужденной посадки советского пикирующего бомбардировщика Пе-2 в районе села Ямм Гдовского района.

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«Нам удалось обнаружить и вытащить из болота уникальные, хорошо сохранившиеся фрагменты самолета, которые впоследствии будут использованы для реставрации и восстановления настоящего боевого самолета Пе-2 в городе Казани», - говорится в сообщении.

Кроме того, в районе деревни Телицино Гдовского района поисковики установили место захоронения неизвестного советского летчика, погибшего при выполнении боевого задания.

«Место падения самолета уточняется. Получена информация о местах падения еще двух самолетов. Поисковые работы по всем направлениям, если погода будет благоприятствовать, будут продолжены», - отметили в поисковом отряде «Неизвестный солдат».