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Общество

Бизнес-омбудсмен предложил узаконить кальянные клубы

13.10.2020 09:00|ПсковКомментариев: 0

Бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился к министру экономического развития РФ Максиму Решетникову с предложением вывести кальянные в отдельный вид экономической деятельности - это позволит устранить правовые коллизии при открытии кальянных клубов, сообщает РИА Новости.

Курение табака в российских кафе и ресторанах запрещено с 1 июня 2014 года. В свою очередь с 30 октября текущего года будет запрещено также потребление никотинсодержащей продукции (системы нагревания табака, электронные сигареты) или использование кальянов в помещениях, предназначенных для предоставления услуг общепита.

Титов в своем письме отмечает, что в аппарат бизнес-омбудсмена поступают коллективные обращения от предпринимателей по вопросу запрета деятельности кальянных. «Бизнесмены уверяют, подобная норма закона серьезно скажется на деятельности кафе и ресторанов, так как предоставление услуг кальянов - это ощутимое увеличение среднего чека», - отмечается в письме.

Заведения общепита, продолжает бизнес-обмудсмен, могли бы разделять залы для курящих кальян и некурящих, однако «антитабачный закон устанавливает полный запрет курения кальянов. «Решением проблемы могло бы стать открытие стационарных кальянных, не на базе объектов общепита, а как отдельных "кальянных клубов" по соседству с кафе и ресторанами», - говорится в документе.

«В Совете Федерации ... разъяснили, что после вступления поправок (в "антитабачный закон" - ред.) в законную силу, подобные предприятия смогут продолжить свое существование. Однако возникает вопрос: какое место эти объекты займут в "Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности" (ОКВЭД - ред.)», - спрашивает Титов.

Он указывает, что отдельного кода ОКВЭД, выделяющего деятельность кальянных из-под деятельности общепита, не существует. Переход таких заведений на другие коды экономической деятельности, по мнению Титова, не отразит сущности их реальной деятельности. В связи с этим аппарат бизнес-омбудсмена совместно с бизнесом сформировал ряд предложений, которые могли бы закрыть спорные вопросы.

В частности, Титов предлагает «создать отдельный ОКВЭД для специальных "кальянных клубов"». Другое предложение - внести изменения в существующие нормы СанПиНов и пожарной безопасности для детализации требований к помещениям таких заведений. Особое внимание при этом необходимо уделить системе вентиляции помещений. Кроме того, следует регламентировать определение «кальянного клуба» как специализированного помещения с усиленной системой вентиляции и входом строго с 18 лет, отвечающего требованиям федерального и регионального законодательства, а также правилам противопожарной безопасности.

Теги: #бизнес #омбудсмен
Источник: Псковская Лента Новостей
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