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Общество

Отделы вневедомственной охраны в Псковской области нуждаются в водителях

13.10.2020 10:52|ПсковКомментариев: 0

Шесть отделов вневедомственной охраны в Псковской области нуждаются в полицейских и полицейских-водителях в возрасте до 35 лет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Вакансии имеются в следующих подразделениях: МОВО «Опочецкое», МОВО «Псковский», МОВО «Великолукский», МОВО «Дедовичское», ОВО по Порховскому району и МОВО «Пушкиногорское».

У кандидатов не должно быть судимостей. Кроме того, отметили в ведомстве, они должны быть способными «по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника Росгвардии».

Необходимо наличие водительского удостоверения категории «В». Предпочтение отдается гражданам, отслужившим в Вооруженных силах РФ.

Принятые на службу граждане пользуются бесплатным медицинским обслуживанием, застрахованы государством. Более подробную информацию можно узнать по телефонам: (8112) 99-90-19, (8112) 59-25-32.

Теги: #Росгвардия #вакансия
Источник: Псковская Лента Новостей
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