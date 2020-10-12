Общество

Глава Великих Лук обратился к горожанам в связи с распространением коронавируса

Глава Великих Лук Николай Козловский обратился к горожанам в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

«На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в Великих Луках, как и в целом по области, остается сложной, но благодаря слаженным действиям комитета по здравоохранению и санитарных служб Роспотребнадзора, контролируемой. Резкого всплеска заболеваний коронавирусной инфекцией пока удается избежать. На данный момент общее число подтвержденных случаев превысило 1200», - отметил Николай Козловский.

По его словам, согласно статистике, среди заболевших преобладают люди старшего поколения. Специалисты Роспотребнадзора проводят все необходимые противоэпидемические мероприятия и расследования: устанавливаются контактные лица и предполагаемые источники заражения. По их данным, в большинстве случаев распространение и заражение COVID-19 происходит внутри семей.

«Похожая динамика наблюдается и в целом по стране. Поэтому хочу обратиться ко всем жителям и гостям города с просьбой соблюдать все прописанные в Указе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова меры санитарно-эпидемической безопасности: носить маски в общественных местах, перчатки, придерживаться социальной дистанции. Дорогие великолучане и гости города, помните: опасность никуда не ушла, берегите себя и своих близких. Сейчас непростое время и оно требует от нас общих усилий, сплоченности и личной ответственности. Только так мы достойно справимся с этой ситуацией. Будьте здоровы!» - призвал глава города.