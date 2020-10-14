Общество

Псковичам расскажут о долгосрочных последствиях стресса

Когда проблемы и скандалы атакуют в режиме нон-стоп, из-за стресса страдает не только настроение, но и здоровье. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в медицинской лаборатории «Гемотест», события в жизни способны негативно повлиять на происходящие в организме процессы – о сбое расскажет несколько конкретных показателей.

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Кортизол – первое, что ассоциируется со стрессом. Избыток этого гормона увеличивает риск развития инфарктов и инсультов. Ситуация ухудшается, если повышен и индекс атерогенности – соотношение уровня «хорошего» и «плохого» холестерина.

Дефицит витамина D влечет нехватку «гормона счастья», серотонина, и вымывание кальция из организма. Возможные «бонусы» от нехватки магния – бессонница и тревожные состояния.

Подпортить нервы способны и проблемы с щитовидной железой. Симптомы могут включать в себя увеличение веса, апатию, резкие перепады настроения, потерю полового влечения, сонливость, либо наоборот – бессонницу.

Иногда для снижения уровня стресса достаточно пропить курс витаминов, но сначала нужно выяснить, какой именно сбой произошел в организме.

До 31 октября во всех отделениях лаборатории «Гемотест» акция – «стресс-комплекс» со скидкой до 30%. Исследование займет 1 день.

Для проведения анализа потребуется кровь из вены – взятие биоматериала оплачивается отдельно. Результаты исследования можно увидеть в личном кабинете на сайте или получить по электронной почте. Также можно подписаться на бесплатное SMS-уведомление.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Адреса лабораторных отделений «Гемотест» в Пскове: