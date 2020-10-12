Общество

Рейд в рамках операции «Отопительный сезон» прошел в Великих Луках

Противопожарный рейд прошел 12 октября в Великих Луках. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, его провели в рамках сезонной профилактической операции «Отопительный сезон» и Месячника гражданской обороны.

В рамках рейда горожан рассказали об обстановке с пожарами в Великих Луках и их последствиях, а также напомнили номера вызова экстренных оперативных служб.

Специалисты распространили 27 памяток и листовок профилактического характера, а также памятки по действиям населения при получении сигналов гражданской обороны.