Общество

Первая программа конкурса «Мисс Псков» выйдет в эфир 13 октября

Первая программа нового сезона конкурса красоты и таланта «Мисс Псков - 2020» национального конкурса красоты «Мисс Россия» выйдет в эфир сегодня, 13 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы конкурса.

В первой программе проекта в формате Beauty blog на телеканале «Первый Псковский» зрители смогут увидеть, как участницы конкурса готовились к первой фотосессии и заглянуть за кулисы съемочного процесса.

Эфир программы на телеканале «Первый Псковский» выйдет в 20.40 и 22.40.

Напомним, финал конкурса состоится 15 ноября в БКЗ филармонии. Билеты в кассе появятся в ближайшее время. Подробности здесь.