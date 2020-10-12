Общество

Виктор Антонов: «Единая Россия» поддержит социально ориентированный бюджет региона

«Единая Россия» поддержит социально ориентированный бюджет Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии со ссылкой на первого заместителя председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководителя фракции «Единой России» Виктора Антонова.

Одним из основных направлений работы депутатов фракции «Единой России» в областном Собрании является участие в подготовке бюджета региона, в котором приоритетным направлением должно быть социальное обеспечение жителей региона. «При формировании бюджета важно учесть те позиции, которые больше всего волнуют людей. Поэтому бюджет региона должен быть социально ориентированным. Особенно важно сохранить социальную направленность в период распространения коронавирусной инфекции, - сказал Виктор Антонов.

По его словам, в областном бюджете необходимо сохранить финансирование ключевых направлений развития региона и поддержки граждан. «Обеспечение качественной медицинской помощи, поддержка семей с детьми, эффективная социальная политика, поддержка сельских поселений, развитие культуры и спорта - это приоритетные задачи "Единой России", финансирование указанных направлений должно быть заложено в проекте главного финансового документа региона», - подчеркнул Виктор Антонов.

Напомним, секретарь Генсовета партии Андрей Турчак в ходе совещания о приоритетах федерального бюджета на ближайшие три года отметил, что социальные статьи составят порядка трети всех расходов. «Проект бюджета получился сбалансированным и стал результатом конструктивного сотрудничества «Единой России» и правительства. Документ направлен на заботу о людях, их защиту и благополучие», - подчеркнул Андрей Турчак.