Общество

Капремонт братского захоронения на Юбилейной в Пскове подходит к концу

Капремонт на братском захоронении по улице Юбилейной в Пскове выполнен на 97%. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города.

В рамках капитального ремонта, приуроченного к 75-летию Победы, проводится ряд восстановительных работ. Подрядная организация ООО «МАРТ» переместила существующие надгробные плиты с основания на прилегающую зеленую зону с полной их сохранностью и последующим возвращением на прежнее место, привела в надлежащий вид проход вдоль захоронения, демонтировала старые конструкции (непригодные отмостки, железобетонные облицовочные плиты, декоративную брусчатку) и установила новые, выполнила подсев травы. Общая стоимость капитального ремонта объекта составила более 5 миллионов рублей.

«Работы подходят к концу, готовность составляет 97%. Осталось сделать косметическую уборку. Через несколько дней объект будет полностью готов», - рассказал директор подрядной организации Олег Темчинский.

Напомним, на братском кладбище воинов Советской Армии расположено 392 захоронения солдат, погибших при освобождении города Пскова от немецко-фашистский захватчиков 1944 года.