Общество

Россия зарегистрирует еще одну вакцину от коронавируса на этой неделе

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что на этой неделе в России зарегистрируют вторую вакцину от COVID-19. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Российских вакцин в клинических исследованиях находится две, одна зарегистрирована. Планируем, что на этой неделе одна из вакцин, которая находится в клинических исследованиях, также будет зарегистрирована и перейдет в производственный цикл», — говорится в сообщении.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от коронавируса. Препарат разработал НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».