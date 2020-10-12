Общество

В Псковской области выздоровело 70% от общего числа заразившихся COVID-19

По состоянию на 13 октября в Псковской области выздоровело 70% от общего числа выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом.

В целом по России выздоровело 78% от общего числа заразившихся COVID-19. На прошлой неделе этот показатель быть равен 80%. По СЗФО он составил 69% (на прошлой неделе - 71%).



На первом месте в Северо-Западном федеральном округе по проценту победивших болезнь находятся Мурманская область - 81% выздоровевших (13 387 человек), на втором - Республика Коми с показателем 80% (7 911). На третьем месте оказалась Вологодская область с показателем 76% (4 135).



Самый низкий процент выздоровевших все еще в Ненецком автономном округе — 38% (136 человек).



В Псковской и Калининградской областях выздоровели 70% (4 279 и 3 681 человек соответственно), в Карелии - 69% (3 228), в Новгородской и Архангельской областях - 67% (4 006 и 10 558 соответственно), в Санкт-Петербурге - 66% (31 909) и в Ленинградской области - 62% (5 823).