Общество

Почти 50% работающих россиян не устраивает текущая работа и перспективы

Почти все работающие россияне (94%) старше 45 лет задумывались о смене профессии. При этом 49% не устраивает текущая работа и перспективы, и они хотят освоить новую хорошо оплачиваемую профессию. К таким выводам пришли эксперты сервиса «Работа.ру» и образовательной компании «Нетология», пишут «Известия».

Также выяснилось, что 45% респондентов устраивает их текущая профессия, однако они задумываются о том, чтобы освоить смежную специализацию или новые навыки работы.

Лишь 6% опрошенных заявили, что их все устраивает в жизни, и они не чувствуют потребности что-либо менять.

Ранее были опубликованы результаты исследования HeadHunter, согласно которым большинство работающих россиян (69%) недовольны зарплатой. Как показал опрос, полностью или частично устраивает зарплата примерно 29% респондентов, еще 3% затруднились ответить на вопрос. Больше всего недовольных своей зарплатой сотрудников работают в сферах науки и образования (81%), искусства и масс-медиа (80%), продаж (77%). Наиболее довольные заплатой сотрудники - в области закупок (37%), информационных технологий (36%), безопасности (34%), медицины и фармацевтики (34%) и автомобильного бизнеса (34%).