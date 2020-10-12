Общество

Александр Михайлов восстановлен в должности замруководителя «Хилово» по решению суда

Александр Михайлов восстановлен в должности заместителя руководителя санатория «Хилово». Такое решение принял Порховский районный суд, сообщил Псковской Ленте Новостей руководитель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

«Состоялось судебное заседание, Порховский районный суд не учел наши доводы и принял решение восстановить Александра Михайлова в должности заместителя директора санатория "Хилово"», - прокомментировал Игорь Иванов.

Он добавил, что Александр Михайлов в настоящий момент находится в отпуске, кроме того, он планирует уйти в декретный отпуск.

«Александр Михайлов предложил такой вариант - выплатить ему отступные в размере 2 млн рублей», - подчеркнул лидер псковских профсоюзов.

По словам Игоря Иванова, облсовпроф с данной ситуацией не согласен. «Мы эту ситуацию так не оставим, у нас готовится апелляция в Псковский областной суд, наши юристы будут принимать участие в этом заседании. Мы считаем, что должность заместителя директора была введена с нарушением, поскольку устав учреждения требует обязательного согласования введения штатных единиц Советом учредителей. Данного согласования не было, должности такой быть не должно», - резюмировал Игорь Иванов.