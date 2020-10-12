Общество

Кабмин не поддержал законопроект о бессрочной программе маткапитала в России

Правительство не поддержало законопроект депутатов от фракции «Справедливая Россия» о продлении программы материнского капитала бессрочно. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

В кабине отметили, что воплощение в жизнь предлагаемых изменений потребует повышения объема средств федерального бюджета, направляемых на цели реализации федерального закона, пишет «Газета.ру».

Отмечается, что в связи с этим следует принимать во внимание положения статьи 83 Бюджетного кодекса России, в соответствии с которыми данный законопроект, предлагающий увеличение или введение новых видов расходных обязательств, должен содержать нормы, определяющие источники и порядок исполнения указанных расходных обязательств.

В отзыве правительства указано, что документ соответствующих норм не содержит. Поэтому кабмин не поддерживает законопроект.