Общество

Пожароопасный сезон в Псковской области закрыт с 12 октября

Пожароопасный сезон в Псковской области закрыт с 12 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по природным ресурсам и экологии.

Фото: Вадим Боченков

Такое решение принято в соответствии с приказом комитета в связи с прохождением фронтальных осадков, снижением класса пожарной опасности в лесах по условиям погоды и отсутствием фактической горимости лесов.

При этом комитет продолжит работу по предупреждению и профилактике лесных пожаров. В течение месяца специалисты лесной службы комитета подведут итоги пожароопасного сезона 2020 года и примут организационные меры по устранению выявленных недоработок.