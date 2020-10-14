Общество

Онлайн-конференция по вопросам безопасности стартует на ПЛН

Онлайн-конференция, посвященная вопросам обеспечения безопасности граждан, стартует на сайте Псковской Ленты Новостей.

Все вопросы, связанные с обеспечением безопасности и эффективности применяемых в этом направлении мер, читатели ПЛН могут задать специалистам через интернет-портал в течение 14-16 октября.

Представители правоохранительных органов и другие эксперты предоставят псковичам всю необходимую информацию. Ответы будут размещены на сайте ПЛН.

Вопросы можно оставлять в форуме под данным сообщением, а также направлять на электронную почту: redaktor@pln-pskov.ru с пометкой «Вопросы безопасности».