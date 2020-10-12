Общество

77777 подписчиков зафиксировано в группе ПЛН в соцсети «ВКонтакте»

77777 подписчиков зафиксировано 13 октября в группе Псковской Ленты Новостей в соцсети «ВКонтакте».

В группе транслируются самые важные и интересные новости с сайта Псковской Ленты Новостей.

Получать актуальные новости о жизни Псковской области можно также в нашем telegram-канале https://t.me/plnpskov, в нашем Instagram: https://instagram.com/pln_pskov?igshid=1prf1vo57e1jh и на Facebook: https://www.facebook.com/pln24.ru.

Напомним, Псковская Лента Новостей является лидером среди интернет-СМИ Псковской области. Ежедневно наши новости читают порядка 30 тысяч посетителей сайта. В месяц они просматривают на сайте ПЛН около 3 млн страниц.