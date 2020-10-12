Общество

Еще три скульптуры установят в парке культуры и отдыха Великих Лук

Еще три скульптуры установят в городском парке культуры и отдыха Великих Лук. Об этом сообщает Великолукская телерадиокомпания.

Напомним, скульптура лучника появилась на набережной реки Ловать 9 октября. По замыслу статуя символизирует мощь и силу Великих Лук. Над ней трудился местный художник Владимир Оржеховский почти полгода.

«Сначала были зарисовки, наброски, общие идеи. Потом родилась идея лучника. Лучник - как символ города», - отметил Владимир Оржеховский.

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Проект реконструкции парка предполагает установку еще трех скульптур, над которыми уже ведется эскизная работа.

Кроме того, в парке культуры и отдыха на эту осень запланирована высадка 260 кустарников и деревьев.