Общество

Псковские волонтеры раздают маски пассажирам городских автобусов

Активисты псковского волонтерского центра «Единой России» 13 октября раздали более 500 медицинских масок и 500 комплектов перчаток жителям Пскова на остановках и в автобусах города в рамках благотворительной акции «Береги себя». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии.

Вместе со средствами индивидуальной защиты псковичи получили памятки о мерах профилактики коронавирусной инфекции. Печатные материалы были разработаны в волонтерском центре «Единой России».

«В Пскове растет количество зараженных коронавирусом. В связи с этим волонтеры "Единой России" регулярно проводят мероприятия по раздаче средств индивидуальной защиты в местах скопления людей. Мы призываем людей заботиться о своем здоровье, соблюдать меры профилактики, чтобы уберечь себя и окружающих от коронавирусной инфекции», - рассказал активист псковского волонтерского центра «Единой России» Александр Андреев.