Общество

В Пскове выхоженному ротвейлеру с простреленной челюстью ищут дом

Получившего известность из-за инцидента в Любятово ротвейлера готова пристроить зоозащитная организация «Шанс», пишет «МК Пскове».

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2 сентября эта собака оказалась на участке частного дома в Любятово и испугала детей, хозяин дома вызвал полицию. Правоохранителям пришлось выстрелить, поскольку собака проявила агрессию.

Чуть позже приехавшие на место зоозащитники отвезли животное в клинику, где ротвейлера срочно прооперировали. Собака, которую назвали Алексой, оказалась с хорошим характером. «Девочка идет на поправку, а мы начинаем выбирать для нее самые лучшие ручки», - написали сегодня зоозащитники в соцсетях.

В «Шансе» пообещали, что отбор будет тщательным, и призвали обращаться тех, кто готов впустить в свою жизнь прекрасную адекватную собаку.