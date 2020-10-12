Общество

Листовки о безопасном печном отоплении получили жители Печор

Рейд по разъяснению требований пожарной безопасности прошел в городе Печоры 13 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

В ходе рейда были проведены беседы с населением, по мерам пожарной безопасности проинструктированы 22 человека. Специалисты распространили 45 листовок по правилам эксплуатации печного отопления и электрооборудования, предупреждению пожаров в быту.

Также сотрудники ведомства рассказали местным жителям об обстановке с пожарами и их последствиях на территории города, напомнили номера вызова экстренных служб и действия при получении сигналов гражданский обороны.