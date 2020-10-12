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Общество

Все органы власти Псковской области к 2021 году перейдут на электронный документооборот

13.10.2020 21:27|ПсковКомментариев: 1

Власти Псковской области в рамках национального проекта «Цифровая экономика» к 2021 году подключат к интернету администрации всех районов и муниципалитетов региона, что позволит внедрить систему электронного документооборота во всех органах власти. Благодаря этому ускорится процесс рассмотрения обращений граждан и повысится скорость принятия решений, сообщил ТАСС руководитель управления цифрового развития и связи Псковской области Денис Матвеев.

Для Псковской области обеспечение интернетом удаленных территорий и внедрение электронного документооборота во всех районах крайне актуально, так как в регионе расположено более 8 тысяч сельских населенных пунктов. По этому показателю область занимает второе место в стране: все деревни и села разбросаны по территории, многие удалены от райцентров. В связи с чем жителям таких деревень приходится тратить целый день на то, чтобы добраться до районных администраций и вернуться домой.

«Для нашего региона принципиально важно подключить к интернету волости и муниципалитеты, чтобы организовать электронный документооборот. К 2021 году включительно у нас все органы госвласти будут подключены к интернету, и в этом же году планируем "закрыть" электронный документооборот. То есть каждая волость, каждый муниципалитет, орган власти будут подключены к электронному документообороту, и бумажный вариант мы в принципе исключим», - сказал Денис Матвеев.

Около 95% госуслуг нового формата будут предоставляться в электронном виде к 2024 году. По его словам, на данный момент электронным документооборотом в Псковской области пользуются порядка 2 тыс. человек. «Это все органы госвласти в администрации области и в муниципальных администрациях. Плюс мы сейчас подключили все медицинские учреждения. В этом году мы подключим все образовательные учреждения и будем выходить на федеральные органы власти, предлагать им тоже включиться в этот процесс. Мы идем с опережением графика: по итогам 2019 года мы подключили к интернету 29 органов власти за счет подключения социально-значимых объектов в районах», - уточнил руководитель управления.

Денис Матвеев также отметил, что подключение всех органов власти к интернету и переход на электронный документооборот позволит чиновникам ускорить процесс принятия решений, рассмотрение обращений граждан и сократит время на подготовку совещаний. «Один из главных эффектов в том, что это даст повышение принятия решений, будет обеспечена видеоконференцсвязь с каждым муниципалитетом. Таким образом главам районов не придется тратить весь день, чтобы съездить, например, в Псков на совещание. Кроме того, представители власти смогут получить специальные мобильные устройства, с помощью которых можно зайти в систему электронного документооборота в любое время и из любой точки мира», - резюмировал руководитель регионального управления цифрового развития и связи.

Нацпроект «Цифровая экономика» включает шесть федеральных проектов: «Информационная инфраструктура», «Цифровые технологии», «Цифровое государственное управление», «Нормативное регулирование цифровой среды», «Кадры для цифровой экономики» и «Информационная безопасность». Всего на его исполнение планируется потратить 1 трлн 634,9 млрд рублей.

Теги: #экономика #интернет #районы
Источник: Псковская Лента Новостей
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