Общество

Медполисы для новорожденных будут выдавать в Псковском перинатальном центре

Медицинский полис можно будет получить в Псковском перинатальном центре, сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

В начале года в Псковском перинатальном центре и в роддоме в Великих Луках были открыты кабинеты отделения ЗАГС, которые позволяют выдавать свидетельства о рождении прямо в роддоме, не посещая сами ЗАГСы. Услуга так активно пользуется спросом, что там решили расширить перечень услуг и выдавать еще и медицинский полис в день выписки ребенка.

«Нам удалось достичь всех договоренностей. Уже завтра такой кабинет будет открыт в Псковском перинатальном центре. Это даст возможность мамочкам сразу же прикрепиться к поликлинике, не выходя из перинатального центра, и тем самым приблизит все виды соцуслуг к населению», - подчеркнули в региональном комитете по здравоохранению.

Полис выдается практически моментально. Раньше нужно было выписаться из роддома, сходить в ЗАГС, в страховую компанию, чтобы подать документы – что маме с новорожденным сложно сделать. Сейчас можно попросить медсестру остаться с ребенком, а мама в это время спустится и оформит полис, отмечается в сообщении.