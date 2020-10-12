Общество

Ученые выявили повышающий вероятность госпитализации с коронавирусом фактор

Синдром обструктивного апноэ сна (СОАС), для которого характерны храп и ночные остановки дыхания, в пять раз повышает риск госпитализации и тяжелого течения коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные исследования финских ученых.

Специалисты проанализировали данные 305 пациентов, зараженных COVID-19. Они выявили связь между наличием указанного синдрома и риском госпитализации при заражении коронавирусом, пишет газета «Известия».

«Мы показываем, что синдром обструктивного апноэ сна является фактором риска госпитализации при COVID-19 независимо от возраста, пола, индекса массы тела (ИМТ), гипертонии, диабета, ишемической болезни сердца (ИБС), астмы и хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ)», - уточнили ученые.

При этом, как они утверждают, вероятность госпитализации при заражении COVID-19 у пациентов с СОАС в пять раз выше, чем у людей, не страдающих этой патологией.

У таких больных апноэ наблюдаются систематические нарушения насыщения крови кислородом, а также хроническое воспаление в организме, повышающее риск тромбообразования и атеросклероза.

«Результаты исследования свидетельствуют о том, что при оценке пациентов с подозрением или подтвержденной инфекцией COVID-19, СОАС должна быть признана одним из сопутствующих факторов риска развития тяжелой формы заболевания», - заявил сотрудник лаборатории анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Никита Журавлев.

Специалисты уверены, что причины выявленных тенденций еще предстоит установить, однако это состояние обязательно должно учитываться клиническими специалистами при прогнозировании развития COVID-19.