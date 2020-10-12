Общество

Капремонт школы в куньинской деревне Ущицы проведут до начала зимы

Здание Ущицкой средней общеобразовательной школы в Куньинском районе капитально отремонтируют до 1 декабря. Соответствующая документация опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядной организации предстоит сделать кровлю из волнистых хризотилцементных листов, усилить фундамент, отремонтировать полы в помещениях №14, 15 и 21, установить оконные блоки из ПВХ профилей. Помещения №8 и 10 отремонтируют под кабинеты «Точка роста».

Начальная (максимальная) цена контракта - 2 652 307 рублей. Финансирование осуществляется из бюджета Куньинского района в виде субсидий из федерального и областного бюджетов. Субсидии предоставляются в рамках реализации государственной программы Псковской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики на 2014-2020 годы».

Аукцион по определению подрядчика состоится в электронной форме 22 октября.