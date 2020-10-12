Общество

Более миллиона рублей направят на ремонт псковского Центра гигиены и эпидемиологии

Более миллиона рублей направят на ремонт помещений в здании Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области (Псков, улица Гоголя, 21). Соответствующая документация опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок.

Ремонтные работы пройдут в помещениях №№13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26 и 27. В частности, рабочие покрасят сцены, обновят освещение и двери, уложат линолеум, в 21-м помещении поменяют окна. Кроме того, приведут в порядок крыльцо

Начальная (максимальная) цена контракта - 1 229 009 рублей. Источником финансирования станут субсидии из федерального бюджета.

Аукцион по определению подрядчика состоится в электронной форме 23 октября. Работы необходимо выполнить в течение 30 дней с момента заключения контракта.