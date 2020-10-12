Общество

Медведев предложил бесплатно выдавать россиянам лекарства по рецептам врачей

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев выступил с предложением обеспечить россиян за счет государства лекарствами, выдаваемыми по рецепту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу партии.

«Нужно поставить задачу обеспечения лекарствами по рецепту, который назначен врачом, всех граждан за счет государственных средств, используя механизмы обязательного лекарственного страхования», — сказал Медведев.

Он подчеркнул, что в новой программе партии уделяется особое внимание вопросам здравоохранения и лекарственного обеспечения. В частности, политик заявил о важности поддержки врачей, медицинского образования, а также развития отечественной фарминдустрии и применения современных электронных сервисов и услуг в здравоохранении.