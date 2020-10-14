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Общество

Первый процесс о геноциде в годы Великой Отечественной войны начнется в России 14 октября

14.10.2020 10:02|ПсковКомментариев: 0

Солецкий районный суд Новгородской области сегодня, 14 октября, начнет первый в России процесс о признании факта геноцида народов Советского Союза нацистами в годы Великой Отечественной войны.

«Предварительное судебное заседание пройдет 14 октября в 15:30. На нем будут решаться организационные вопросы, касающиеся определения порядка слушания дела», - рассказали в объединенной пресс-службе региональных судов.

В деревне Жестяная Горка нацистские каратели проводили массовые расстрелы мирного населения, пишет РИА Новости. Весной прошлого года в рамках всероссийского проекта «Без срока давности» поисковики нашли там более 500 останков, многие из которых принадлежат убитым детям. По данным прокуратуры, каратели лишили жизни не менее 2,6 тысячи человек.

Признание казней в Жестяной Горке геноцидом может дать толчок юридическому анализу преступлений нацистов в СССР, добавил старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН кандидат исторических наук Дмитрий Асташкин.

Теги: #суд #Великая Отечественная война #75 лет Победы #геноцид
Источник: Псковская Лента Новостей
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