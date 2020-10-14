Общество

Препараты от коронавируса включили в перечень жизненно необходимых лекарств

В перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств включили препараты для лечения новой коронавирусной инфекции, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

«Подписано распоряжение правительства по расширению списка ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты - ред.), туда вошли ряд препаратов, касаемые лечения новой коронавирусной инфекции», - цитирует главу Минздрава РИА Новости.

По его словам, в настоящее время проходит процедура регистрации предельных цен.