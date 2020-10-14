Общество

Новая инфекционная больница в Великих Луках готова к приему пациентов

Отделение Псковской областной инфекционной больницы (многофункциональный медицинский центр) в Великих Луках готово к приему пациентов. Об этом пишет Telegram-канал «Официальный канал Псковской области».

«Больница полностью укомплектована персоналом и необходимым медицинским оборудованием, все готово к приему первых пациентов. Ожидается, что они сюда поступят уже сегодня-завтра», - говорится в сообщении.

Отделение инфекционной больницы в Великих Луках построено по поручению президента России Владимира Путина и силами Минобороны.