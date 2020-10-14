Общество

64 человека заразились коронавирусом в Псковской области

За прошедшие сутки в Псковской области коронавирус подтвердили у 64 жителей региона. Всего заразились 6208 человек, пишет Telegram-канал «Официальный канал Псковской области».

За сутки выздоровели 37 пациентов (всего - 4279), число летальных исходов остается неизменным - 67. На данный момент специалисты провели 112651 исследование на коронавирус.

Статистика по районам: