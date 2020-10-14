64 человека заразились коронавирусом в Псковской области

За прошедшие сутки в Псковской области коронавирус подтвердили у 64 жителей региона. Всего заразились 6208 человек, пишет Telegram-канал «Официальный канал Псковской области».
За сутки выздоровели 37 пациентов (всего - 4279), число летальных исходов остается неизменным - 67. На данный момент специалисты провели 112651 исследование на коронавирус.
Статистика по районам:
- Псков - 2014
- Великие Луки - 1265
- Бежаницкий район - 81
- Великолукский район - 244
- Гдовский район - 94
- Дедовичский район - 83
- Дновский район - 113
- Красногородский район - 53
- Куньинский район - 56
- Локнянский район - 20
- Невельский район - 197
- Новоржевский район - 29
- Новосокольнический район - 155
- Опочецкий район - 129
- Островский район - 425
- Палкинский район - 72
- Печорский район - 117
- Плюсский район - 114
- Порховский район - 203
- Псковский район - 508
- Пустошкинский район - 32
- Пушкиногорский район - 23
- Пыталовский район - 33
- Себежский район - 63
- Стругокрасненский район - 55
- Усвятский район - 30.