Общество

Псковичам рассказали, как правильно пользоваться защитными масками

Активисты псковского отделения «Молодой Гвардии» «Единой России» провели акцию и призвали соблюдать действующие противоэпидемические меры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил председатель Совета по молодежной политике города Пскова при главе муниципального образования «Город Псков» Александр Андреев.

Акция прошла в Пскове под девизом «СтопCOVID 2.0». Молодогвардейцы раздавали средства индивидуальной защиты и объясняли, как правильно ими пользоваться.

Особое внимание активисты уделили соблюдению социальной дистанции не менее 1,5 метров и правильному использованию средств индивидуальной защиты, особенно, в местах скопления людей.

«Сейчас многие, даже если и носят маску, то делают это неправильно. Эффект будет только от маски, надетой по правилам: она должна плотно сидеть на лице, закрывая нос, рот и подбородок. При этом срок ее использования - не больше двух часов», - рассказал руководитель аппарата Псковского регионального отделения «Молодой Гвардии» «Единой России» Павел Косенков.

Всего активисты раздали около 300 комплектов масок, по словам организаторов акции, жители города уже привыкли к вниманию со стороны волонтеров и выразили надежду, что подобные мероприятия будут традиционными.