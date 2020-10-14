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Общество

Елена Бибикова: Основная задача соцконтракта — преодоление причин бедности

14.10.2020 15:35|ПсковКомментариев: 0

Вопросы развития программы социального контракта, как одного из механизмов увеличения доходов граждан, обсудили сенаторы в ходе рабочего совещания комитета Совета Федерации по социальной политике. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила  помощник заместителя председателя комитета СФ по социальной политике Елены Бибиковой по работе в Псковской области. 

Тема социального контракта постоянно в центре внимания Совета Федерации, отметила заместитель председателя комитета СФ Елена Бибикова. По ее словам, комитет постоянно мониторит и анализирует реализацию соцконтракта, выявляя трудности, препятствующие его развитию в регионах. В результате многие предложения сенаторов и регионов поддержаны, и на их основании готовятся изменения в нормативно-правовые акты правительства РФ.

В частности, с 2021 года в перечень мероприятий соцконтракта, планируется включить развитие личного подсобного хозяйства. Кроме того, теперь помощь предоставляется на приобретение товаров, работ, услуг, имущественных прав, необходимых для осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности. Также исключено обязательное требование прохождения стажировки у работодателя в случае приема на работу по уже имеющейся профессии.

Ранее сдерживающим фактором развития соцконтракта было недостаточное региональное финансирование. Но в 2020 году по инициативе сенаторов выделены средства федерального бюджета на реализацию пилотного проекта в 21 субъекте РФ, а с 2021 года субсидии будут предоставлены всем субъектам страны.

Как отметила Елена Бибикова, основная задача соцконтракта - преодоление причин бедности, причем в долгосрочной перспективе. «Необходимо, чтобы для каждого гражданина социальный контракт стал инструментом для улучшения финансового благополучия семьи: от обучения до дальнейшего трудоустройства», — уверена сенатор. По ее мнению, необходимо продолжить работу в направлении упрощении процедур получения социального контракта и минимизации отчетности.

Участники совещания подчеркнули необходимость разработки методических рекомендаций по оказанию государственной социальной помощи с учетом лучших региональных практик. Кроме того, для всесторонней поддержки граждан, которые воспользовались соцконтрактом, разрабатывается механизм взаимодействия органов соцзащиты с центрами занятости, представителями бизнес-сообществ и образовательными организациями.

Теги: #Совет Федерации #социальные проекты
Источник: Псковская Лента Новостей
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