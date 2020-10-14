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Общество

Псковская Кадастровая палата возобновила работу «Школы электронных услуг»

14.10.2020 15:11|ПсковКомментариев: 0

В целях повышения качества и доступности оказания государственных услуг Кадастровой палатой по Псковской области возобновлена работа «Школы электронных услуг». В рамках проекта Кадастровая палата предлагает пройти бесплатное обучение по пользованию информационными сервисами, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе учреждения. 

«Цель проекта "Школа электронных услуг Росреестра" заключается в том, чтобы помочь всем желающим разобраться в правовых и технических вопросах электронного взаимодействия с Росреестром, показать преимущества и доступность такого взаимодействия», - рассказала эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Ольга Афонина. – Все занятия проводятся с применением противокоронавирусных мер».

Электронные сервисы Росреестра позволяют избежать дополнительных затрат, исключают сомнения в законности сделок с недвижимостью, а также экономят время человека.

В ходе обучения в «Школе электронных услуг» слушатели узнают об электронных услугах и сервисах Росреестра и Кадастровой палаты (www.rosreestr.gov.ru, spv.kadastr.ru), о предъявляемых законом требованиях к электронным документам, предоставляемым посредством отправления в электронной форме; о преимуществе электронного способа подачи заявления перед бумажным способом представления документов посредством посещения офиса МФЦ, о необходимости получения сторонами сделок электронной подписи в специализированных удостоверяющих центрах, соответствующих требованиям Росреестра.

Граждане смогут научиться правильно подавать документы в электронном виде на учетно-регистрационные действия, подавать запрос о предоставлении сведений из Единого государственного реестра недвижимости и иные актуальные вопросы по направлениям деятельности Росреестра.

Обращаем внимание, что по любым вопросам, касающимся работы «Школы электронных услуг» граждан могут проконсультировать специалисты Кадастровой палаты по номеру телефона в городе Пскове: (8112) 64-93-01 (доб. 2110, 2122).

Теги: #кадастровая палата #обучение
Источник: Псковская Лента Новостей
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