11 пожарных водоемов обновят в Псковском районе

В Псковском районе обновят 11 пожарных водоемов и ликвидируют 24 несанкционированных съезда в лесные массивы в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия - Эстония 2014-2020». Соответствующая документация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Пожарные водоемы обновят по следующим адресам:

Завеличенская волость, деревня Кусва, съезд напротив дома №193;

Завеличенская волость, деревня Пески;

Завеличенская волость, деревня Заровенье;

Завеличенская волость, деревня Гнилуха;

Писковичская волость, деревня Ваулино, улица Центральная, между домами №35 и №37;

Писковичская волость, деревня Голубово;

Писковичская волость, деревня Нижние Галковичи;

Писковичская волость, деревня Великое Село;

Писковичская волость, деревня Купровщина, улица Танкистов, за домом №9;

Тямшанская волость, деревня Моглино, в 20 метрах справа от 11 км трассы Псков-Рига;

Тямшанская волость, деревня Адворицы, в 50 метрах от сельского клуба на улице Школьной с отдельным подъездом к нему.

В процессе обновления пожарных водоемов возле них выкосят траву (территорию у отдельных водоемов расчистят от кустарника и мелколесья), проведут планировку площадей, уплотнят грунт пневматическими трамбовками, сделают водоотлив и разворотную площадку.



Рядом с каждым обновленным пожарным водоемом установят подобные информационные стенды.

Ликвидация несанкционированных съездов в лесные массивы пройдет по следующим координатам:

№ п/п Участковое лесничество квартал выдел координаты ближайший населенный пункт 1 Ваулиногорское 578 17 N58.030278 E28.212778 д. Великое Поле 2 Ваулиногорское 253 15 N58.030556 E28.251667 д. Верхолино 3 Ваулиногорское 564 9 N58.079722 E28.2 д. Погорелка 4 Ваулиногорское 552 18 N58.092778 E28.172222 дорога на Ерехново 5 Ваулиногорское 552 9 N58.093056 E28.171944 дорога на Ерехново 6 Ваулиногорское 248 1 N58.054167 E28.188056 Елизарово 7 Ваулиногорское 573 1 N58.0625 E28.186389 дорога на Мухино 8 Ваулиногорское 133 28 N58.136389 E28.354722 дорога на д. Смержаха 9 Ваулиногорское 133 11 N58.144167 E28.341389 дорога на д. Смержаха 10 Ваулиногорское 166 20 N58.107778 E28.324167 севернее д. Евсеево 11 Псковское 457 4 N57.803611 E28.721944 восточнее д. Зряковская гора 12 Псковское 659 4 N57.7654 E28.521133 д. Лодышкино 13 Псковское 472 8 N57.781389 E28.477778 между Ложнево и Соево 14 Псковское 680 10 N57.716667 E28.749167 западнее д. Товарец 15 Псковское 310 2 N57.8675 E28.544167 съезд с ленинградского шоссе, после поворота на Черняковицы 16 Псковское 310 1 N57.871389 E28.554444 съезд с ленинградского шоссе, после поворота на Черняковицы 17 Псковское 301 12 N57.882222 E28.667222 дорога от Подборовье-1 на Савино 18 Псковское 301 4 N57.884722 E28.662778 дорога от Подборовье-1 на Савино 19 Псковское 227 2 N57.946389 E28.713611 ленинградское шоссе, примерно 7км после Подборьвье-1 20 Псковское 227 13 N57.941667 E28.715 ленинградское шоссе, примерно 7км после Подборьвье-1 21 Псковское 316 16 N57.870556 E28.675556 дорога от Подборовье-1 на Савино 22 Псковское 217 18 N57.946944 E28.729167 ленинградское шоссе, примерно 8 км после Подборьвье-1 23 Псковское 666 10 N57.753611 E28.560833 д. Сорокино 24 Карамышевское 594 10 N57.683889 E28.418056 район д. Горушка, д. Олисово *координаты переведены в формат для просмотра в Яндекс.Картах

Начальная (максимальная) цена контракта - 1 567 756 рублей. Аукцион по определению подрядчика состоится в электронной форме 26 октября.

Работы, которые необходимо завершить в течение 40 дней с момента заключения контракта, пройдут в рамках проекта «Совместные действия по улучшению местных пожарно-спасательных служб для защиты лесов и населенных пунктов в пограничной зоне Эстония-Россия» - «Локализация пожара» (официальное название на английском языке «Joint actions for improvement rescue local fire services to protect forests and settlements in EE-RU border area» - “Local Fire”, номер проекта ER126), реализуемого в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия - Эстония 2014-2020».