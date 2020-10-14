11 пожарных водоемов обновят в Псковском районе

В Псковском районе обновят 11 пожарных водоемов и ликвидируют 24 несанкционированных съезда в лесные массивы в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия - Эстония 2014-2020». Соответствующая документация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.
Пожарные водоемы обновят по следующим адресам:
В процессе обновления пожарных водоемов возле них выкосят траву (территорию у отдельных водоемов расчистят от кустарника и мелколесья), проведут планировку площадей, уплотнят грунт пневматическими трамбовками, сделают водоотлив и разворотную площадку.
Рядом с каждым обновленным пожарным водоемом установят подобные информационные стенды.
Ликвидация несанкционированных съездов в лесные массивы пройдет по следующим координатам:
|
№ п/п
|
Участковое лесничество
|
квартал
|
выдел
|
координаты
|
ближайший населенный пункт
|
1
|
Ваулиногорское
|
578
|
17
|
N58.030278 E28.212778
|
д. Великое Поле
|
2
|
Ваулиногорское
|
253
|
15
|
N58.030556 E28.251667
|
д. Верхолино
|
3
|
Ваулиногорское
|
564
|
9
|
N58.079722 E28.2
|
д. Погорелка
|
4
|
Ваулиногорское
|
552
|
18
|
N58.092778 E28.172222
|
дорога на Ерехново
|
5
|
Ваулиногорское
|
552
|
9
|
N58.093056 E28.171944
|
дорога на Ерехново
|
6
|
Ваулиногорское
|
248
|
1
|
N58.054167 E28.188056
|
Елизарово
|
7
|
Ваулиногорское
|
573
|
1
|
N58.0625 E28.186389
|
дорога на Мухино
|
8
|
Ваулиногорское
|
133
|
28
|
N58.136389 E28.354722
|
дорога на д. Смержаха
|
9
|
Ваулиногорское
|
133
|
11
|
N58.144167 E28.341389
|
дорога на д. Смержаха
|
10
|
Ваулиногорское
|
166
|
20
|
N58.107778 E28.324167
|
севернее д. Евсеево
|
11
|
Псковское
|
457
|
4
|
N57.803611 E28.721944
|
восточнее д. Зряковская гора
|
12
|
Псковское
|
659
|
4
|
N57.7654 E28.521133
|
д. Лодышкино
|
13
|
Псковское
|
472
|
8
|
N57.781389 E28.477778
|
между Ложнево и Соево
|
14
|
Псковское
|
680
|
10
|
N57.716667 E28.749167
|
западнее д. Товарец
|
15
|
Псковское
|
310
|
2
|
N57.8675 E28.544167
|
съезд с ленинградского шоссе, после поворота на Черняковицы
|
16
|
Псковское
|
310
|
1
|
N57.871389 E28.554444
|
съезд с ленинградского шоссе, после поворота на Черняковицы
|
17
|
Псковское
|
301
|
12
|
N57.882222 E28.667222
|
дорога от Подборовье-1 на Савино
|
18
|
Псковское
|
301
|
4
|
N57.884722 E28.662778
|
дорога от Подборовье-1 на Савино
|
19
|
Псковское
|
227
|
2
|
N57.946389 E28.713611
|
ленинградское шоссе, примерно 7км после Подборьвье-1
|
20
|
Псковское
|
227
|
13
|
N57.941667 E28.715
|
ленинградское шоссе, примерно 7км после Подборьвье-1
|
21
|
Псковское
|
316
|
16
|
N57.870556 E28.675556
|
дорога от Подборовье-1 на Савино
|
22
|
Псковское
|
217
|
18
|
N57.946944 E28.729167
|
ленинградское шоссе, примерно 8 км после Подборьвье-1
|
23
|
Псковское
|
666
|
10
|
N57.753611 E28.560833
|
д. Сорокино
|
24
|
Карамышевское
|
594
|
10
|
N57.683889 E28.418056
|
район д. Горушка, д. Олисово
|
*координаты переведены в формат для просмотра в Яндекс.Картах
|
Начальная (максимальная) цена контракта - 1 567 756 рублей. Аукцион по определению подрядчика состоится в электронной форме 26 октября.
Работы, которые необходимо завершить в течение 40 дней с момента заключения контракта, пройдут в рамках проекта «Совместные действия по улучшению местных пожарно-спасательных служб для защиты лесов и населенных пунктов в пограничной зоне Эстония-Россия» - «Локализация пожара» (официальное название на английском языке «Joint actions for improvement rescue local fire services to protect forests and settlements in EE-RU border area» - “Local Fire”, номер проекта ER126), реализуемого в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия - Эстония 2014-2020».