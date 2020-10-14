Общество

Игорь Сопов: Сотрудникам избиркомов надо повышать уровень юридической грамотности

На повышении уровня юридической грамотности сотрудников избирательной системы сосредоточится в следующем году Избирательная комиссия Псковской области. Об этом сообщил председатель облизбиркома Игорь Сопов. В прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове он рассказал, насколько удалось реализовать планы, намеченные им в декабре 2019 года, когда он только возглавил избирком, а также озвучил задачи на следующий год.

«Реализация намеченных год назад планов частично завершена, но с учетом того, что я входил в рабочий режим Избирательной комиссии "с колес", на будущий год мы в плановом режиме более плотно займемся вопросом обучения и образования членов избиркомов. В этом году мы обучили 600 человек, и такая работа дает реальные результаты, - отметил он. - Нам надо повышать уровень юридической грамотности, административного права».

Кроме того, по словам Игоря Сопова, в последние годы облизбирком не издавал ни одной методической рекомендации. «Это упущение, и теперь мы будем выпускать методические рекомендации для членов ТИКов и участковых комиссий, чтобы у каждого сотрудника на столе лежал рабочий блокнот с инструкциями, как составлять протоколы, постановления, жалобы», - пояснил председатель областной Избирательной комиссии.

Говоря о том, какие из поставленных задач удалось выполнить в текущем году, Игорь Сопов отметил, что работа областного избиркома и территориальных комиссий стала более активно освещаться в СМИ и социальных сетях.

«За этот год наши избиркомы прошли хорошую подготовительную школу. Это связано и с коронавирусом, и с обновлением избирательного законодательства. Кроме того, в этом году состоялось историческое событие - голосование по поправкам в Конституцию. Считаю, все это нас закалило, и теперь мы понимаем, как нам строить работу дальше», - заключил Игорь Сопов.

Особое внимание в следующем году будет уделено подготовке к двум крупным кампаниям — выборам новых созывов Госдумы и Псковского областного Собрания.