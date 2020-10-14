Общество

Игорь Сопов: Нам с ТИКами удалось наладить конструктивный диалог

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов считает, что ему удалось наладить конструктивный диалог с территориальными избирательными комиссиями. Такую задачу он ставил перед собой в декабре 2019 года, возглавив работу облизбиркома.

«Да, думаю, мы этой цели достигли. В течение первого полугодия прошло наше знакомство, я объехал все территориальные избирательные комиссии. Также мы собирались на общих совещаниях, а затем из-за коронавируса наладили режим общения по видео-конференц-связи. Каждый понедельник мы проводим планерки, общаемся с председателями ТИКов. Кроме того, они в любое время могут обратиться по любому вопросу ко мне, к моему заместителю Сергею Кулакову или к секретарю избиркома Сергею Ковальчуку», - сказал Игорь Сопов в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Система общения с ТИКами по текущим вопросам также налажена в формате общих чатов в мессенджерах.

Одной из задач, которая решалась в этом году, состояла в переводе всех территориальных комиссий в статус юридических лиц. «У нас только 10 комиссий обладали статусом юрлица, а 16 работали на общественных началах. Такая работа за первую половину года у нас проведена, и все 26 ТИКов являются юридическими лицами»., - отметил председатель облизбиркома.