Общество

Субботник по уборке набережной в Любятово пройдет 16 октября

Субботник по уборке набережной реки Псковы в микрорайоне Любятово в областном центре пройдет 16 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

Активисты и сторонники «Единой России» примут участие в субботнике в рамках партийного проекта «Чистая страна». Партийцы планируют очистить от мусора береговую полосу реки Псковы в районе висячего моста. Начало мероприятия - в 16.00 у церкви Николая Чудотворца.

«К участию в акции приглашаются неравнодушные псковичи, которые хотят улучшить свой город, сделать его еще более комфортным и экологически чистым», - отметили в пресс-службе.